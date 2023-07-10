台南市本土登革熱疫情燒不停，今天又新增22例確診病例，累積病例數已達267例。儘管多數仍集中在仁德、永康、東區等高風險區，但有3例仍在疫調中，引發高度關注。登革熱防治中心表示，從7月5日至7月9日共稽查1萬8301戶，查到積水容器2009個、陽性容器62個，目前已開立112張舉發通知書並完成裁處15張。

登革熱防治中心表示，新增的22例中，仁德區有9例、永康區7例、東區3例，至於北區、安南區及歸仁區各1例，年齡介於5歲至84歲；有15例是由診所或醫院通報確診，7例由防治中心擴大採檢發現。其中，19例經疫調後都與仁德、東區及永康等高風險區有關連性，3例仍在疫調中。

登革熱防治中心還說，從7月5日至7月9日共調查1萬8301戶，當場查到積水容器2009個、陽性容器62個，顯現積水容器仍然無處不在，未及時倒除就有孳生病媒蚊染病的風險，目前開立112張舉發通知書並完成裁處15張。

防治中心還說，違規的陽性容器，以桶、缸、甕、盆為大宗占43％，其次是花瓶、花盆占13％，另各式底盤也占5％。

防治中心強調，近期派員強力孳清，經常在民眾家戶內查獲陽性孳生源，像是水生植栽、水桶、廢棄或不常使用的馬桶、浴缸等；據統計，70％的埃及斑蚊喜歡棲息於室內陰暗處，容易在這些容器產卵孳生孑孓，大幅提高登革熱的傳播風險，請民眾定期檢查家戶內外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，避免孳生病媒蚊影響自己與家人的健康。

另外，防治中心也會持續強力執法，針對登革熱病媒蚊孳生源加強取締，一經查獲將依《傳染病防治法》逕行舉發，裁罰3000元以上1萬5000元以下罰鍰，決不寬貸。

鑑於台南登革熱疫情主要集中在仁德區，儘管當地已經戶外清消無數次，卻還是出現確診病例。今天市府環保、衛生局與陸軍第8軍團39化學兵群，也出動超過200名人力，針對成功里崇德路、成功一街等地區近550戶住家進行戶內外噴藥防治。