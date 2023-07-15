防疫人員在廢棄輪胎內查獲孳生病媒蚊孑孓。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

防疫人員在飼料盒內查獲孳生病媒蚊孑孓。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

防疫人員查獲病媒蚊孑孓。（高雄市衛生局提供／崔正綱高雄傳真）

高雄市今日新增1例本土確診個案。高雄市衛生局指出，針對日前阿蓮區確診個案擴大採檢，發現同區50多歲婦女檢驗結果為登革熱陽性，無登革熱疑似症狀，目前已經住院觀察，但婦女活動地為其住家附近為主，感染途徑仍進一步釐清；衛生局表示，目前高雄本土確診累積17例，若出現疑似登革熱症狀，盡速就醫。

阿蓮區13日有1名30多歲男子確診登革熱，經衛生局清查活動地，該男子曾到台南逛夜市、工作，後續衛生局針對社區擴大採檢，發現50多歲婦女檢驗結果為登革熱陽性，尚未出現登革熱疑似症狀，目前已經住院觀察。

衛生局指出，該婦女平時活動地以住家附近為主，可能感染途徑尚待進一步釐清。目前防疫人員對於婦女居住地半徑100公尺室內外同步地毯式孳生源檢查及化學噴藥防治等緊急防治工作。

此外，防疫人員昨日巡檢查獲社區內有多處孳生病媒蚊的陽性容器，包括輪胎、水桶（4個）、塑膠布皺褶、棧板、飼料盒等都有孳生病媒蚊孑孓，並針對違規者處新台幣1200元罰鍰。

衛生局提醒，如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，可至高雄市533家登革熱整合式醫療合約院所（https://gov.tw/146）就醫及告知醫師旅遊活動史；「巡、倒、清、刷」動手清除積水容器等孳生源，戶外活動時請穿著淺色長袖衣褲，並使用政府核可防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險，建議盡量避免前往國內登革熱高風險區域。