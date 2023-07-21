宋念宇（小宇）近日與同門師妹艾薇受邀擔任選秀「登月計畫」十強總決賽評審，2人心情很期待，不過有位參賽者年僅19歲，小宇在講評時，不改幽默個性說：「我出第1張專輯的時候，你才4歲，我都不好意思問『你有沒有聽過我的歌？』。」

小宇也表示，每次擔任評審都非常開心、有意義，「尤其是可以直接在現場感受每一個參賽者的投入跟努力，彷彿跟著他們的節奏一起前進，總能學習到好多新的嘗試跟創作靈感。」他近期持續的在各個舞台用演出陪伴大家，下半年有很多節日跟跨年的演出，期待可以見到各地粉絲們，希望很快推出新作品與大家見面。

艾薇則以歌唱比賽過來人的身分勉勵參賽者，還建議大家平時在家可以邊跑步邊唱歌做訓練，「就算你上台怯場、心跳加速，但你的肌肉記憶已經習慣心跳加速唱歌的感覺，這樣會令你安心許多。」她下半年計畫赴許多城市演出，並解鎖新加坡、高雄巨蛋等國際級演出場館，接著賣關子說：「近期都是非常挑戰自我的，事前皆籌備2、3個月，很興奮也很期待，希望讓大家看到不斷突破的艾薇，期待有機會可以師兄小宇有舞台的合作機會。」