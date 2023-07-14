「300億元中央擴大租金補貼專案」租金補貼懶人包。（圖/臺南市政府都市發展局提供）

7月3日已開放「300億元中央擴大租金補貼專案」申請至113年底，該專案租金補貼是延續111年行政院首推的「租金補貼專案計畫」，和以往不同的是該專案租金補貼為營造安心成家的環境，讓青年敢婚、願生、樂養，戶數從12萬增加至50萬戶，申請資格大幅放寛（所得符合各地最低生活費3倍以下)，家庭成員僅審列申請人、配偶及未成年子女有無自有住宅；符合單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟社會弱勢者，租金補貼有感加碼從1.2倍至1.8倍。此擧全國111年申請戶數倍增至32.6萬餘戶，合格戶數突破 27.7 萬戶，本市申請戶首次增破26,210戶，合格戶提高至21,328戶。

都發局徐中強局長表示，內政部為了讓民眾更方便申請及更廣大照顧租屋者，因此再精進「租金補貼2.0」措施，包括去年補貼舊戶直接帶入審查不用申請、隨到隨辦，沒有申請期限、申請租戶不需強制提供房東身分證字號、放寬房屋的適用範圍，會以房屋稅和地政資料進行勾稽，前二者無資料者可以切結方式處理（附門牌證明，半年水電證明)及擴大到18歲以上的租屋族（學生租屋族群，皆可適用）等5大作為，從7月3日到7月5日止，包含舊案帶入的案件，短短三天本市申請戶數已累積至23,423戶，即將突破去年申請的戶數。

「300億元中央擴大租金補貼專案」租金補貼懶人包。（圖/臺南市政府都市發展局提供）

市府都發局表示，112年「租金補貼2.0」，新增「不得記載承租人不得申請租金補貼」，因此申請租金補貼不需經過房東同意，申請時不需提供房東身份證字號，但房東無法享有公益出租人資格3種賦稅優惠，包含住家房屋稅、地價稅及綜合所得，因此仍建議先與房東進行溝通填寫身份證字號，避免調漲房租或不予續租情事。此外，今年採「隨到隨辦」措施，讓租屋民眾隨時可提出申請，更優化服務民眾效率。更為提升便民措施效能，針對往年本市申請案件較多行政區及考慮民眾洽公交通可及性，將於開辦後於東區、南區、安南區、永康、仁德、麻豆、柳營及六甲等8個區公所配駐人員，提供受理申請、諮詢、補件等服務。民眾只需準備租賃契約、金融機構存摺封面資料，透過線上申請、郵寄、就近至區公所或市府都發局申請，即可輕鬆請領租金補貼。（臺南市政府都市發展局廣告）