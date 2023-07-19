台南市長黃偉哲19日與農田水利署署長蔡昇甫到下營區視察農水路改善成果，被問到嘉南二期稻作停灌補償的申請日期，蔡昇甫表示，計畫在8月3日起到8月27日開放農民申請，政府已做好補助措施，協助農友和相關產業度過難關。

蔡昇甫說，今年曾文、烏山頭水庫集水區降雨不足，嘉南二期作第3到第6組灌區稻田全面節水停灌。

「不是不供灌，是真的沒水！」黃偉哲說，曾文、烏山頭2水庫目前蓄水量只有1.1億公噸，要供灌嘉南第3到第6組農業用水2.7億噸根本不夠用，請農民和相關業者共體時艱。