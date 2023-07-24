日本青森縣弘前市32所國小的小一學童，近日在營養午餐吃到台南贈送的芒果。（市府提供／洪榮志台南傳真）

「很好吃」、「還想再吃」！台南芒果正值盛產，市長黃偉哲前往日本行銷芒果，也不忘城市外交，繼致贈芒果給日本前橋市的高中生之後，青森縣弘前市32所國小的小一學童，近日也在營養午餐吃到台南贈送的芒果，不僅小朋友的反應都很好，還獲得日本NHK新聞網的報導。

市府指出，弘前市將台南贈送的芒果，分送到市內32所小學，作為一年級學生的營養午餐。許多小朋友們使用筷子夾芒果吃時，都稱讚「很好吃」、「甜甜的」、「還想再吃」；也有學童說，「想跟爸媽說台南芒果好好吃」。

黃偉哲表示，弘前市與台南市長年進行蘋果與芒果的交流，此次贈送芒果的目的，除了表達兩市友好之外，也希望讓友誼市的小朋友更了解台南，並將台南芒果的美味深植心中。

市府還說，弘前市是日本最大的蘋果產地，每年11月都來台南行銷蘋果及相關產品，還連續11年在當地的百貨公司舉辦台南芒果特賣會，未來雙方將會更密切合作。