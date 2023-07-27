越南加強對外企查稅

越南正準備用人工智慧（AI）來查逃漏稅，以作為更科技化執法的一部分，而這種方法已經顯現了成效。

據《日經亞洲》（Nikkei Asia）報導，當局說，部分拜最近採用的電子歸檔系統之賜，臉書（Facebook）、微軟（Microsoft）、來贊達（Lazada）和其他科技公司正繳納更多稅。

越南稅務當局最近說，主要為美國企業的外國公司，如從網飛（Netflix）到擁有YouTube的谷歌（Google）等，在2023年上半年就付了3.9兆盾（約51億台幣）。而這比2022 年海外服務商稅務門戶網站上線後約8個月的 3.4兆盾（約44億台幣）還多。

其他應用程式商如TikTok、蘋果（Apple）和蝦皮（Shopee）也是越南稅務局的首要標的。「越南全球律師」（GLOBAL VIETNAM LAWYERS，GV LAWYERS）事務所合夥人丁光順（Dinh Quang Thuan）說，隨著採用AI技術來徵稅，從科技公司，尤其是跨國企業來增加稅收，意味著越南徵稅將趨嚴，也將朝更科技化的方式邁進。

隨著越南稅務總局（the General Department of Taxation，GDT）力促納稅人數位化，它本身也在數位化。官員說，例如，他們將會採用AI軟體，以標示那些太頻繁開發票、金額異常高，或以其他方式試圖避稅的企業。