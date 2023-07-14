屏東縣6年未出現登革熱病例，但在今年破功，目前有1例本土個案為此，縣府14日舉辦「孳孳不倦‧念孳再孳」登革熱孳清活動。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣6年未出現登革熱病例，但在今年破功，目前有1例本土個案為此，縣府14日舉辦「孳孳不倦‧念孳再孳」登革熱孳清活動，由縣長周春米帶隊約720人清掃環境，而據環保局統計，今年截至13日，查報髒亂點共723件，目前開罰17件，每件可處1200元罰緩，衛生局則檢驗出2件孳生源陽性案，將依違反傳染病防治法第25調開罰，最高可處1萬500元罰緩。

屏縣府14日在縣立體育館前草皮辦理屏東場「孳孳不倦 念孳再孳」登革熱孳清活動，由周春米帶領環保局、衛生局、屏東市公所同仁、環保小小稽查員與各鄉鎮市環保志工共計約720人，分成29隊清掃屏東公園周邊道路、屏東市各里及縣內各村里居家環境，進行環境清潔整頓，共同防堵登革熱疫情在縣內傳播風險。

周春米指出，日前台中、雲林、台南、高雄、屏東等縣市陸續傳出疫情，為此，除舉辦跨局處會議及分工督導責任區域外，更商請全縣公所清潔隊進行大規模病媒蚊孳生源清除及化學防治作業，同時也針對營建工地、資源回收場、廢輪胎回收場、水溝等公共區域加強巡查及孳清。

據環保局統計，從今年1月起至7月13日止，查報髒亂點723件，已清除改善703件，限期改善中3件，目前告發裁處17件，可處1200元罰鍰；環保局則統計，目前有2件孳生源陽性案，將依違反傳染病防治法第25條開罰，可處3000元至1萬5000元罰鍰。