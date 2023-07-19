全國登革熱疫情拉警報，台南、雲林都有病例，嘉義市夾在兩地中間，情勢緊張，嘉義市政府宣布，即日起經疾病管制署檢驗確診並配合衛生局完成完整防疫作為，其主動通報的醫療院所及確診民眾都可獲得500元禮券。

嘉市府表示，本土登革熱疫情快速上升，已達2017年同期以來最高，為及早發現病例，縮短疾病隱藏期，鼓勵居住在嘉義市民眾，曾到台南、高雄、屏東、雲林等高風險地區旅遊，或自登革熱流行區域（東南亞或中南美）回國，必須於2周內密切留意健康狀況，如出現疑似登革熱症狀，趕快到全市15家登革熱NS1快速篩檢服務醫療院所就醫，接受NS1快速篩檢。

嘉義市政府衛生局長廖育瑋表示，民眾有上述地區旅遊史，返家後如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，趕快就醫，並主動告知活動史，接受登革熱NS1快篩試劑輔助診斷與通報，及早醫治，避免重症或死亡。