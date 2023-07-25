北市消防局亦將持續關注中颱杜蘇芮動態，進行各項防颱應變工作。（圖／北市消防局提供）

今年第5號颱風中颱杜蘇芮目前正朝台灣逼近，中央氣象局已於7月24日晚間8時30分發布海上颱風警報，預計25日針對南部發布陸上颱風警報；颱風影響北市最顯著時段為26日晚間至28日白天，預計雨量可達大雨等級。

北市消防局已完成防、救災整備，同時也呼籲民眾嚴加防範，進行各項防颱工作，風雨顯著期間非必要勿外出走動，避免至山區或沿海從事旅遊活動，以防止危險。消防局亦將持續關注中颱杜蘇芮動態，進行各項防颱應變工作。

消防局指出，市民若欲了解並取得最新即時氣象資訊、淹水潛勢及避難收容等資訊，可至臺北市防災資訊網進行查詢，網址為eoc.gov.taipei，或使用智慧型手機下載安裝「臺北市行動防災App」，另外加入臺北市政府Line官方帳號訂閱即時的停班停課訊息、水情訊息服務、水閘門啟閉、紅黃線停車等訊息推播服務。

為因應颱風來襲，最重要的是民眾的主動配合，臺北市政府消防局特別呼籲民眾應注意居家環境並做好下列各項防範措施：

在颱風期間需要緊急援助時可利用「1999」、「119」或「110」電話報案。

颱風期間如無必要儘量不要外出，以免遭掉落物擊傷；停電期間避免使用火燭，如確有需要，應有充分防範措施以免發生火災。

民眾如發現雨水下水道側溝需清淤、路樹需處理或其他事項，可撥打1999市民熱線反映。

若居住處所位於低窪地區、山坡地帶或是於河川地作業的民眾，應預防豪雨山崩、土石流，同時及早避難。

家中應事先準備妥收音機、手電筒、急救箱、飲用水、食物及生活必需品。

預先檢查電路、注意爐火、瓦斯管線，在使用爐火時應注意防範，以免發生火災。

家中所有的門窗均應檢視並維修，盆景應移至室內，花木事先用支架保護，其他物品則應加強牢固，以免被風吹落，變成傷人利器。

工地圍籬、鷹架、看板及廣告招牌應檢查，取下或釘牢，以免被強風吹落，造成危害。

若收到市府疏散撤離通知時，應迅速配合市府人員進行疏散作業。

為確保颱風豪雨來臨時居住安全，應於地下室加裝自動抽水機，並於地下入口處加設防水閘門或沙包，市民可洽各地區公所領取沙包。

掉落電線不可用手觸摸，以免觸電，並應立即撥119、110或1999以便通知電力公司進行搶修。

準備好個人緊急避難包，應具有包括礦泉水、泡麵餅乾等食物、證件影本、一些現金、常用藥品、粗棉手套、手電筒、收音機、電池、禦寒衣物、小毛毯、輕便雨衣、暖暖包、面紙、毛巾、紙筆、備用鑰匙、瑞士刀等應急物品，同時應放在家中或工作場所隨手可取得的地方。