新竹縣擁有許多好山好水，美麗景色吸引許多愛好運動的民眾前往，寶二水庫環湖道路就是跑友們最佳路線之一，國際獅子會300B6區在新竹縣政府、縣議會等單位協助下，11月11日在寶二水庫舉辦「2023揚眉兔氣公益路跑」活動，邀請民眾跑出健康，同時推動新竹縣公益，拋磚引玉、照顧弱勢，讓社會共好。

縣府秘書長陳季媛表示，國際獅子會一直以來都致力於公益與愛心活動，連續多年在新竹縣辦路跑，歡迎全國民眾一起來參加，跑出健康，齊心做公益。

國際獅子會300B6區總監余惠民指出，在寶二水庫舉辦的公益路跑活動因疫情停辦2年，今年恢復舉辦倡導全民運動外，更希望延續獅子會做公益的宗旨，將路跑收入的盈餘配合新竹縣、市政府，捐贈給推薦的弱勢團體。

國際獅子會300B6區指這次以健康休閒結合公益辦理路跑活動，提倡全民運動並結合寶山水庫特色地景，並於活動中推動國際總會五大志業「糖尿病防治、兒童癌症、救助飢餓、 環保宣導、視力篩檢」等，讓參與的民眾有個難忘的回憶。

「2023揚眉兔氣公益路跑」將於11月11日上午6時至11時於寶二水庫環湖道路舉辦，集合起跑點設在仙爺廟前廣場，比賽分為21公里半馬路跑組、10公里路跑組和5公里全民健跑組，各組參賽者都能獲得路跑T恤。

由明年是兔年，報名參加路跑民眾，將依組別可獲贈可愛的兔子靠墊、愛心兔、格紋兔等禮物，即日起至9月10日均能線上報名。網址：https://bao-ming.com/eb/content/5725＃27276