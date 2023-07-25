台電南投區營業處提醒民眾，颱風期間如遇停電要立即通報台電，可透過APP了解停電與復電訊息。台電南投區營業處提供

杜蘇芮颱風來勢洶洶，中央氣象局今天下午已經發布陸上颱風警報，台電南投區營業處提醒民眾做好防颱準備，並呼籲抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；萬一發生停電事故，請民眾多加使用APP或網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，也可打電話1911客服專線。

台電南投區營業處表示，颱風期間經常發生樹枝或招牌遭強風吹落，破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物及修剪樹枝。

如遇電線掉落與外露時，台電請民眾立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。此外，家中常用如抽水馬達、飲水機等設備電源，台電特別籲請民眾注意如遇停水時應將前述設備電源關閉，以維用電安全。

台電表示，配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候，台電會立即派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台灣電力APP或台電公司網站(https://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911客服專線給民眾使用或撥打南投區處(049)2350101電話通報。

至於颱風造成的停電事故，台電一接獲通報就會立即派員積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則，安排人員搶修，但因搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等因素影響，請受停電影響的民眾多多體諒。

此外，台電也將持續提升配電線路供電穩定性，期盼台電用心，讓民眾用電放心。