三立大型明星辯論綜藝《全明星辯論會》，最新一集辯題為「爸媽常說的『我是為你好』是不是情緒勒索？」2009年自《大學生了沒》出道、挺著肚子來參加錄影的蘿莉塔以自身經驗為例，自爆身為公務員的媽媽曾因為擔心她成為藝人，對他說：「我讓你去讀書，結果你卻去電視上搞笑」讓她造成很大的心理壓力。

而大家最期待的就是徐新洋爆料乃哥的教養方式，徐新洋開嗆「敬老尊賢」乃是天經地義的事，沒想到意外延燒徐乃麟跟唐從聖的戰火。

本周第3集，邀請千田愛紗擔任飛行評審，每位飛行評審出場都要被所有辯手Diss一輪，但甜美的她一出場沒被辯手攻擊，反而先被評審長陶晶瑩問：「這個節目是以中文為主的辯論節目，那你來幹什麼的？」辯手們竟護航說，沒關係還有中文更不好的陳芳語。陶晶瑩開玩笑爆料，節目本來有發李李仁，「但因為他不太會說話，怕被大家激怒之後直接動手，一次淘汰6個人」，同時她也預告節目接下來將進入淘汰環節。