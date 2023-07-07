今天原本實體審查的「協和電廠更新改建計畫」（含第四天然氣接收站），但卻臨時把環委、工作人員帶離會議室，並改用視訊審查，挨批「黑箱環評」，對此，環保署綜合計畫處處長劉宗勇表示，由於許多立委提出程序發言，考量希望審查順利，讓環委專業審查及判斷，希望讓發言民眾充份表達。

劉宗勇說明，5月25日開會時，就有立委提出程序問題，當天也處理程序問題，原本要進行下一步程序，但遭阻擾因而無法繼續進行，對行政單位而言希望審查順利，讓環評委員專業審查及判斷，後來採取視訊審查是希望讓登記發言的民眾能夠充份表達，並安排會議室讓大家可以看到直播。

至於遭質疑會議是否有效、為何沒有任何宣布就逕自改變，劉宗勇只說，感到很抱歉，本意要讓登記發言的民眾好好發言，對造成大家認知不妥處很抱歉，會再跟委員討論下次開會程序等，但民眾發言皆會列入會議紀錄，至於下次會議進行及模式則待與委員討論。

劉宗勇坦言，「有幾個方案，希望讓民眾比較好發言」，此次視訊審查是幕僚單位建議的方案之一。