環保署7日在基隆四接環評審查中途改以視訊續行會議，引發「審查黑箱」爭議。國民黨立院黨團今召開記者會，邀集基隆市產發處長林鼎超還原當天環保署主導的環評會議黑箱過程，並質疑蔡政府，如果台灣不缺電，為何還要企圖強行通過四接環評？與會的海大榮譽講座教授邱文彥也說，民進黨已實質擁核，四接環評會議完全是黑箱作業，台灣能源政策淪為「一個人說了算」。

邱文彥表示，北部核二1號與2號機組將在2021年陸續除役，協和電廠也將在2024年除役，確實北部電力會有缺口，南電北送負擔將更大，而大潭電廠新增天然氣機組，可以補足6％電力缺口，民進黨總統參選人賴清德也拍板「用三接換深澳」。

邱文彥說，民進黨「非核家園」政策是蔡英文在2011年擔任民進黨主席時提出，但賴清德表明要將已停機的核能機組維持可緊急使用的情況，以備不時之需。顯示民進黨已經實質擁核，「非核家園」政策不斷地髮夾彎，這要人民到底要相信什麼？

邱文彥表示，環境影響評估是指開發行為或政府政策對環境包括生活環境、自然環境、社會環境及經濟、文化、生態等可能影響之程度及範圍，事前以科學、客觀、綜合之調查、預測、分析及評定，提出環境管理計畫，並公開說明及審查。工作包括第一階段、第二階段環境影響評估及審查、追蹤考核等程序。

邱文彥說，非核家園如果是「政府政策」，有沒依法做過環評？如果做過，是甚麼樣的環評？政策環評又發揮甚麼樣的指導功能？離岸風電「先遠後近」的政策環評結論，以及數度提高發電量，有尊重政策環評嗎？

邱文彥也指出，再生能源電力配比距離20％目標甚遠，國際上天然氣價格與風險不斷提升，其50％的電力配比，將使電價節節高升，還有相當多的風險，包括來自海上、國際價格波動等等。非核家園完全違反了聯合國2030永續發展目第7項（SDG-7）中提及「確保人人負擔得起、可靠和永續的現代能源」。

邱文彥痛批，四接環評會議完全是黑箱作業，違背《環評法》的公開、公平、正義原則，台灣能源政策淪為「一個人說了算」，最近超過80幾位教授連署抗議非都市土地放寬光電板設置的規定，但政府置之不理，預備在7月14日公告新修定的「非都市土地使用管制規則」，容許設置「再生能源發電設施」。何謂「低度利用土地」如何評估，科學論證又在哪？

邱文彥抨擊，蔡政府為了錯誤的能源政策而急就章的措施，將破壞山林，致使農田更多廢耕、青農難以返鄉、魚塭無法養殖健康和豐富魚種、鹽田和其他濕地的生態與景觀崩毀，這些現代人有限知識認定的「低度利用」的土地，一旦做為「無可回復」的利用，破壞其存在的價值，不但違反「永續發展」的基本定義和理念，也將逐步造成毀林、毀農、毀漁，毀蝕國家永續發展根基的長續和嚴重後果。他建議參與2024年總統大選的3位參選人，能夠提出完整的能源政策，而8月22日環保署將升格環境部，如果環境正義不被尊重，升格後的環境部也沒多大意義。

基隆市產發處處長林鼎超表示，台電所送1.0、2.0及東移3.0方案，都位於依漁業法第44、45條畫設之「基隆市水產動植物保育區」。而基隆市水產動植物保育區公告限制事項包含，第一，不得進行破壞水產動植物棲地環境之行為；第二，如須投放或除去水產生物繁殖上所需之保護物…需申請經基隆市政府「書面同意」；故台電於2017年提出的1.0版本及2020年提出的2.0版本，皆有依規定提送基隆市政府審查，而基隆市府也於2020年9月函復原則同意。

林鼎超指出，後來於第四次環評會議所提出的東移3.0方案，並未事先向基隆市政府申請，且該方案與本府同意之2.0版本填海範圍已完全不同，故市府於2023年5月31日廢止2020年的原則同意函；並請台電公司應就3.0方案重新向基隆市政府提出審查，以檢視各項調查及影響是否完備。

林鼎超表示，開發案所處海域範圍，屬海岸管理法第12條所屬一級海岸保護區，亦與《漁業法》畫設之基隆市水產動植物保育區重疊，本案不適用《海岸法》第25條及一級海岸保護區以外特定區位利用管理辦法規定，而應依《海岸法》第13條第2項規定，其管理事項依《漁業法》相關規定辦理。他呼籲台電，在完備程序的基礎下，儘早針對3.0方案重新提出申請，再重新召開環評會，這才是最好的方式。

「民進黨難道是缺電缺到不擇手段？」國民黨團副書記長吳怡玎說，7日舉行的四接環評是史上最大的黑箱環評，環保署硬是要當天闖關通過四接環評，若依照程序7日根本不該召開環評會議，進行實質審查。更惡劣的是，環保署刻意安排環團在室外，頂著38度高溫收看環評會議現場轉播，更把基隆市長和在野立委安排在小房間內，與環評委員隔開，只以視訊會議進行。這不是黑箱？什麼才是黑箱？非得要如此闖關？

國民黨立委林為洲也表示，政府的能源若沒有走對路，就會出現相當多的問題，例如嚴重破獲生態環境，安全的核能捨棄不用，只能拼命蓋三接、四接電廠，燃煤、燃氣全部上場火力全開；而發展綠能的結果，就是破壞農地、濕地和魚塭，可說是一步走錯，步步都錯。

林為洲質疑，環保署將升格為環境部，但是現在的環境保護署，看起像是「環境開發署」，都在幫忙業者開發，環評委員是環境保護最重要的機制，應該站在保護環境的立場運作，但四接的環評會議，國人看到環評委員自甘淪為橡皮圖章，在幫台電跑程序，甚至不惜程序違法，擅改會議地點、視訊進行。他要求，環保署長必須道歉，當天擔任四接環評會議主席簡連貴和所有環評委員都必須辭職下台。