享譽全球的經典踢踏舞劇《火焰之舞》即將在今年12月回歸，25周年全球巡迴，台灣站將成為亞洲巡迴最終站。愛爾蘭踢踏舞劇《火焰之舞》為全球最大型的踢踏舞劇，百位舞者零瑕疵腳步一致震撼登場，自12月9日起，從台北小巨蛋啟航，依序至台中、高雄和新竹展開的巡演，高達7場的全台演出。

舞霸全球25年的踢踏舞傳說，匯集百位舞者整齊劃一的壯闊場面，精湛的踢踏舞技和火熱的節奏，讓人目眩神迷無法抗拒。1996年，由傳奇踢踏舞者麥可佛萊利製作的《舞王》向全世界宣告愛爾蘭踢踏舞劇的澎湃魅力；1998年麥可佛萊利匯集近百名舞者，將《火焰之舞》搬上倫敦海德公園上演，使舞王傳奇更臻極致。2000年開始年，麥可帶著全新的《火焰之舞》重返舞台，展開大規模世界巡迴，氣勢如虹的舞步踏響歐洲、美國，令百萬名觀眾為之瘋狂。

《火焰之舞》由傳奇踢踏舞者麥可佛萊利親自製作，改良了傳統愛爾蘭踢踏舞，將其納入開創性的舞劇編制，作曲大師羅南哈德無懈可擊的配樂烘托出高潮迭起的不凡氣勢，近年更加入《舞王2：危險遊戲》元素，科技感十足，可謂是一場酷炫又震撼的視覺饗宴，整齊劃一且富含爆發力的壯闊場面， 所有人都凝視屏息，舞罷掀起了驚呼，動感的踢踏舞步如在心田擊鼓，充滿力與美。

即使如今舞王麥可佛萊利已高掛舞鞋，依然親自培養出優秀的新生代踢踏舞王，最絢麗的演出陣容，欲罷不能的火熱演出，讓經典不僅永流傳，更能成為後世典範。踢踏舞藝術最華麗的結晶傳奇鉅作《火焰之舞》，探索快腳的極致，鏗鏘俐落的舞技將再征服全場，將讓台灣新舊舞迷陷入經典傳奇的魅力，購票請洽寬宏藝術。