去年九合一選舉，中選會及中央流行疫情指揮中心規定，確診者不得外出投票。監委事後認定未符「最小侵害手段及比例原則」，卻僅促請中選會及衛生福利部「檢討改進」。國民黨立委賴士葆今痛批，監院自我閹割，不敢碰民進黨執政的縣市官員；國民黨立委李德維也呼籲，監察院長陳菊不要再自廢武功、虛應故事。

國民黨立委林思銘表示，過去政府在防疫過程中，有諸多侵害人權的措施，6萬多人被剝奪投票權只是冰山一角。而當初在野黨在立院質詢時，在野黨委員也多所建言，都不被中選會採納，中選會主委李進勇一意孤行，以一句「沒有不在籍投票法做依據」推託。

林思銘說，民進黨執政踐踏人民權利斑斑可稽，雖要對監院提出調查報告的過程給予肯定，但也很遺憾監院「高高舉起、輕輕放下」，未對衛福部和中選會做出糾正，也要求這兩個部會不要一面說尊重，一面找藉口。

賴士葆也表示，監院調查報告明確指出，中選會對限制染疫者不得外出投票有問題，但不敢提糾正，為什麼不敢糾正中選會？彈劾李進勇主委？他痛批，監院自我降格、閹割，只敢打地方政府官員，尤其是國民黨執政縣市政府官員，反而民進黨執政的縣市官員，連碰都不敢碰，監察院已經成為民進黨的附隨組織，專門修理非民進黨官員。

李德維說，衛福部對監察院調查報告的反應，僅有「感謝和尊重」，中選會更只有「尊重」2字回應。他認為，監察院的檢討報告好歹也要求提出檢討，但請問這兩個部會的檢討在哪裡？完全沒有。

李德維強調，國民黨團強烈要求衛福部、中選會依據五權分立原則、尊重監察院職權，必須做出檢討報告，給國人一個交代。而李進勇主委的行政傲慢、獨裁，根本不容在台灣社會繼續發生，呼籲陳菊不要再自廢武功、虛應故事。