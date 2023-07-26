去年11月26日是九合一大選，新冠肺炎確診者無法出門投票，引發爭議。監委紀惠容今天表示，該決策方式未符合最小侵害手段及比例原則，影響約6萬人，促請中選會和衛生福利部檢討改進。對於監察院提出的調查建議，衛福部疾病管制署表示「尊重並感謝」，一切努力只求能夠讓台灣相比世界各國，在經濟影響更小、傷害程度更低的情況下度過這次疫情。

監委指出，指揮中心與中選會當時稱囿於當時疫情變化甚劇，以及選務人力、量能不足，未能進行細緻地比例原則及平等原則操作，作成合乎國際人權規範之行政裁量，因此要求衛福部與中選會應鑒往知來，對未來類似案例應如何確保其投票權課題，同相關機關及早因應規劃。

疾管署發言人曾淑慧表示，目前相關防疫政策主要參考世界衛生組織和美國疾病管制局（CDC）相關指引，以非常嚴謹的科學及數據研究分析，滾動式調整防疫政策；疾管署非常尊重及感謝監察院的建議，將持續與中選會研討相關投票規定，若有需要修法也會積極進行。

疾管署表示，新冠肺炎為極其罕見的全球流行性百年大疫，相關防治工作幾無前例可循，我國防疫指揮中心自2020年初成立以來，迅速邀集相關領域頂尖專家學者，參酌世界衛生組織（WHO）、美國疾病管制中心等國際指引，持續改良防疫指引；一切努力只求能夠讓台灣相比世界各國經濟影響更小、傷害程度更低的情況下度過這次疫情。

疾管署表示，依去年九合一選舉時之防疫規定，為防治新冠肺炎疫情擴散，自行快篩陽性無須住院隔離個案，應在家隔離不可外出，經視訊診療由醫師通報確診後應在家進行居照護隔離，但並無進行電子圍籬管制。上述照護隔離政策係依照傳染病防治法第44條第1項規定進行隔離，該通知書載明確診者隔離期間應遵守及注意事項，包含留在指定處所禁止外出。