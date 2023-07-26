總統今（26）日將出席視導「漢光39號演習-國家關鍵基礎設施防護演練」行程。對於外界關心總統身體狀況，總統府發言人林聿禪表示，在昨日醫療團隊妥善照顧下，總統症狀已有緩解，今早經過醫療團隊專業評估，也認為總統身體恢復良好。

她說，總統依據現有規範進行「自主健康管理」，於行程中全程配戴口罩，並與周圍人員保持社交距離，以維護個人及周遭人員健康。

林聿禪表示，總統對每年的漢光演習都相當重視，往年皆親自出席視導，今年也不缺席，以具體行動表達對全民國防的重視，以及對參加演訓所有同仁的支持。