泰國國會今（19）日在舉行的第2輪總理投票選舉會議中，首個議程針對《憲法》第42條辯論，討論前進黨黨魁皮塔是否重複競選總理。

據泰國媒體報導，經過長達幾小時的激烈辯論後，泰國當地時間17時左右，下議院議長宛姆哈瑪開始清點議員席位，共715人出席會議，宛姆哈瑪宣布在場的國會議員將就該動議進行表決。

在投票後，共有394名議員投票同意「不得重複提名皮塔競選總理」，312名議員不同意，有8名議員棄權，另有1人未進行投票。因此，這一結果意味著皮塔失去了成為總理的機會。接下來，可能由為泰黨總理候選人斯雷塔繼續參與競選總理的進程。

另據泰國《國家報》報導，繼泰國憲法法院同日裁定暫停皮塔的國會議員資格後，皮塔表示將遵從法院裁決，並從議會中離席。皮塔在議會中交出議員身分證，稱將遵從憲法法院的裁決。

皮塔在離開議會時說，「我想借此機會向大家告別，直到我們再次見面」，並呼籲所有議員在他缺席期間照顧人民，指出泰國自5月14日大選以來已發生變化。