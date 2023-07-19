高雄市海拔最高部落的寶山部落互助教保服務中心昨天舉辦首屆畢業典禮，寶山部落用辦喜宴方式，祝福第一位幼兒畢業生陳艾克，陳艾克在族人祝福中接過畢業證書，並以布農語感謝老師及族人，畢業典禮在大家一同歡唱族語歌曲「遇見布農」後，畫下句點。

教育局表示，過去寶山部落缺少幼兒照顧的資源，經部落討論後由社區發展協會提出申請，設立「寶山部落互助教保服務中心」，在高雄市政府協助下，利用寶山國小教室空間作為教保中心的服務場地，並於今年2月20正式成立開始營運。

在今年2月開辦來，共招收6名幼兒，開設1班級混齡教學，以解決長期以來寶山部落缺乏托育資源及必須下山到六龜就學的困境，提供原住民族幼兒學習族語、歷史、文化的機會，讓部落青年返鄉打拼、安心工作。

部落互助教保中心的課程活動，包括提供幼兒園豐富多元的統整性活動，如體能活動、美感體驗、遊戲互動、語文學習等，還融入部落文化、族語等，與幼兒園一樣的提供教保服務。

寶山部落互助教保服務中心昨天上午在寶山二集團活動中心舉辦首屆畢業典禮，由喜氣熱鬧的辦桌與鞭炮聲揭開序幕，在教保中心的小在校生表演「一個小不點」開場舞後，首位畢業生陳艾克由父母陳光照、陳筱微牽著走進會場，並由寶山部落社區發展協會理事長林武雄、教保中心主任林貴花及派出所所長陳光治一起頒發畢業證書，並分別送上字典、文具等畢業禮物。

此外，二集團長老教會、安息日教會及部落青年也特地到場吟唱詩歌及表演歌舞，為畢業生陳艾克獻上祝福；陳艾克更以布農族語致詞，感謝老師及大家的陪伴，表示以後會認真讀書，當個聽話的好孩子。陳艾克的父母也感謝教保中心及老師的付出。

教保中心老師林婉茹表示，陳艾克是個負責又貼心的孩子，常幫妹妹拿書包，即將畢業的艾克有一天問老師說：「我以後就看不到您了嗎？」童言童語讓老師既不捨又感動，所幸艾克會留在寶山國小就讀，以後還是可以常常跟老師及中心的同學見面。

畢業典禮現場老師也為陳艾克獻上祝福，鼓勵他「像個剛剛學會飛翔的小燕子一樣，勇敢的飛高高！飛去你想去看的世界！」

陳艾克的爸爸陳光照表示，寶山之前沒有教保資源，只能每日把孩子送下山就學，有了寶山部落教保中心後，省下1小時的車程，不但家長工作更放心，孩子也能學習部落的文化及語言，孩子畢業後選擇直升寶山國小，學習都在部落，真的是一件很幸福的事。