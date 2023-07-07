班傑（左）、潘君侖品嚐限定美味料理臭肉。（八大提供）

八大綜合台《世界第一等》赴泰國深入當地風土民情，代班主持人班傑與搭檔潘君侖體驗自駕馬車暢遊市區，還挑戰近距離與老虎、花豹互動、拍照。此外，兩人參加泰國的補蟬活動，吃下油炸處理過後的蟬，班傑驚喜表示：「跟炸蝦米差不多口感，很酥脆美味。」潘君侖也說：「這超乎我的想像，吃起來就像花生酥。」

《世界第一等》本周播出泰國行最終章，外景隊前進泰國北部著名的虎園，潘君侖一見現場數頭老虎，坐立難安，聽著工作人員指示「不與老虎對視、不讓自己身體處於低姿態。」讓他更加膽顫心驚，班傑接著補充：「有些人很慌張，就會被視為獵物，如果又不小心絆倒，或身體處於低姿態時，老虎都有可能去咬你的脖子！」一番話更加令潘君侖想逃。

但潘君侖立刻想到妙招，浮誇的將自己的頭仰起，自認避免與老虎四目相交，就能降低危險性。而第一次近距離與老虎拍照，潘君侖竟要求班傑扮老虎，「牠們霸氣外露讓我不敢動、也不想拍照，班傑哥拍完了去演一下老虎，我跟你拍就好！」

另外，潘君侖挑戰自駕馬車載班傑遊泰國市區，這讓養過馬的班傑相當不安，看著潘君侖嘴裡念念有詞的背訣竅，班傑忍不住打斷說：「是用繩子控制，不是用嘴巴！」經過班傑適時引導後，潘君侖順利將班傑載回原點，並且學到經驗：「一開始會怕馬失控，但後來發現馬是可以從繩子辨認你是主人、還客人。」班傑分享自身心得：「只要繩子拉得確實，馬也會覺得你是一個非常紳士的遊客。」

《世界第一等》重啟環遊世界，疫情後首站泰國旅程將於8日播畢，潘君侖表示：「第一次跟班傑哥合作，感覺他懂非常多，也是一個自然嗨、從裡到外都有喜感的人，這幾天他用他的英文能力幫我們解決很多翻譯問題，也讓我覺得有功夫哥在真好。」班傑也難得感性回應潘君侖：「遇到你很開心，因為你的框架寬，跟你相處沒有枷鎖，而且就算你不知道我在講什麼，還是會用你的方式接球，哥真的非常感謝你！」