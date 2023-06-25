今天是端午節連假最後一天，高速公路局預估國道11路段易塞車，國5壅塞時間可能從上午到晚上，國5北向午後將有高乘載管制。

高公局預測今天重點易壅塞路段，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營。

根據高公局研判，國5宜蘭-坪林易塞車時間可能從上午9時至晚間8時，其他路都是午後到傍晚或晚間7、8時。

高公局也將於下午1時至傍晚6時，在國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城的北向入口，實施高乘載管制。

今天國道相關疏導措施還包括：中午12時至晚間9時，封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道，實施單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。（編輯：黃世雅）1120625