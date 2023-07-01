國道1南下圓山段5車追撞 4男4女受傷送醫 20:352023/07/01 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今（1）日晚間19時36分許，國道1號中山高南下圓山段20.1公里處發生一起連環車禍。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（1）日晚間19時36分許，國道1號中山高南下圓山段20.1公里處發生一起連環車禍。（翻攝畫面） 今（1）日晚間19時36分許，國道1號中山高南下圓山段20.1公里處發生一起連環車禍，消防局獲報派員趕抵現場，現場為5輛車追撞，共造成8人（4男4女）送醫，意識皆清醒。至於事故發生原因還待國道警方調查釐清。 重慶萬州區發生山體滑坡 1民房遭埋6人遇難 民間社團機構捐贈高頂救護車2輛 北市消防添救命利器 3生肖下半年職場出現危機 屬馬恐遇小人 屬雞輕信讒言 #圓山 #4男 #現場 #南下 #國道1 也許您會感興趣 推薦閱讀 二重疏洪道親水足球場啟用 友誼賽開打足球小將揮灑汗水 12:502023/07/01 生活 日月潭驚現露鳥俠！2外國女大生日月潭環湖 竟遭淫男掏鳥襲臀 12:142023/07/01 社會 暖暖親水季正式開幕 謝國樑嗨玩水槍大戰：擬增設親水公園 12:092023/07/01 生活 泰國機場輸送帶「吞人腿」 女情緒不穩！傳斷肢接不回 11:152023/07/01 國際 北京移動提供綠色通道 台灣人下飛機即可辦短天期手機號 11:022023/07/01 兩岸 淡蘭百年山徑7/15大會師 3條朝聖路線體驗基隆山林美景 09:172023/07/01 生活 美國南部熱浪釀13死 加拿大最嚴重野火空污蔓延歐洲 20:582023/07/01 國際 八德區主幹道違停亂象嚴重 民怨拖吊沒成效市府揭主因 16:552023/07/01 寶島 揮別塞車＋高房價惡夢！「宏道新竹帝寶」8分鐘到竹科 擁抱4字頭美式別墅生活 04:002023/07/01 財經 1200月票假日上路 台鐵桃園站員工緊盯防走錯道 20:022023/07/01 生活 詐4億虐殺3人！藍道柬埔寨詐團主嫌、警所長等6人羈押 07:342023/07/01 社會 前進菲律賓旅展擺攤 新北搶攻東南亞市場拚觀光 12:572023/07/01 生活 新北13歲少年家中輕生 家人發現報警搶救 17:012023/07/01 社會 美軍事首長：美軍應加快現代化 以因應中國競爭 08:372023/07/01 國際 韓國瑜再次連噴金句 「禿頭不怕帽子壓」引現場爆笑 15:552023/07/01 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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