今（1）日晚間19時36分許，國道1號中山高南下圓山段20.1公里處發生一起連環車禍。（翻攝畫面）
今（1）日晚間19時36分許，國道1號中山高南下圓山段20.1公里處發生一起連環車禍。（翻攝畫面）

今（1）日晚間19時36分許，國道1號中山高南下圓山段20.1公里處發生一起連環車禍，消防局獲報派員趕抵現場，現場為5輛車追撞，共造成8人（4男4女）送醫，意識皆清醒。至於事故發生原因還待國道警方調查釐清。

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