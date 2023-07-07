「山野獵場」可體驗射日神話中部落獵人射箭、擲矛野外生活。（花東縱谷處提供／王志偉花蓮傳真）

「山谷舞台」是今年的大亮點，推出一連串精彩演出。（花東縱谷處提供／王志偉花蓮傳真）

「限定野宴」在稻田中舉辦，透過餐桌的體驗讓部落向遊客分享各自族群的穀物神話。（花東縱谷處提供／王志偉花蓮傳真）

花東縱管處舉辦「縱谷原遊會－部落食樂園」結合部落美食、特色工藝及音樂的深度體驗活動，今年以神話與傳說為主題，設有體驗活動、限定野宴等，活動優惠套票，早鳥價850元，加贈價值約600元的活動限定露營椅，往年預購常秒殺，即日起開放線上預購。

交通部觀光局花東縱谷國家風景管理處今天宣布，「縱谷原遊會」8月26日、27日在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心舉辦，今年推出山野獵場、美學家屋、mumu廚房、限定野宴、山谷舞台及選品市集等6大主題，深度旅遊，感受原住民神話的滅力。

縱管處長郭振陵描述，「山野獵場」可體驗射日神話中部落獵人射箭、擲矛及製作箭竹笛的野外生活技能；「美學家屋」可製作竹籐小提袋；「mumu廚房」能品嚐特色石頭火鍋和布農酒糟冰鎮蕃茄，而今年的「限定野宴」將重回稻田中舉辦，透過餐桌的體驗讓部落向遊客分享各自族群的穀物神話。

縱管處遊憩課長羅美齡表示，即日起開放預購體驗套票，28日前預購單日玩樂套票，享早鳥票850元，可參加山野獵場、美學家屋、mumu廚房中任3場體驗活動，還加送1張露營椅，非早鳥價售價900元。

羅美齡表示，今年邀請視覺設計老師李明道Akibo、排灣族藝術家謝聖華及屏東黑色特攻隊工藝設計團隊一同跨界合作打造以「神話與傳說」部落神話主題樂園，26、27日在花蓮縣富里鄉羅山遊客中心展開。活動資訊，可上縱谷原遊會—部落食樂園」官方網站：https://www.jacreative.com.tw/hdt/ervtour

她表示，除了需提前預購的體驗套票、野宴，選品市集有超過40攤的花東特色部落攤位，可免費入園參觀；山谷舞台也是今年亮點，邀請金曲獎得主Osay Hongay（簡燕春）阿嬤、原民歌手王宏恩及紀曉君等人演出。