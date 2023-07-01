基北北桃1200定期票上路，桃捷公司專人協助引導旅客。（桃捷公司提供／呂筱蟬桃園傳真）

1200基北北桃定期票今天啟動，由桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏親自帶領督導桃園機場捷運線北、中、南段營運狀況，並派專人協助引導乘客，還有駐點受理退費，截至下午1點為止，累計運量2萬7480人次，其中3133人次持1200基北北桃定期票。

桃捷公司指出，基北北桃定期票上線第1天，將桃捷全線區分為北（A1-A6）、中（A7-A14）、南（A15-A21）3段，分別由董事長沈志藏、總經理莊英震、副總經理陳定漢親自坐鎮，實地到各站督責營運狀況，而周一是1200定期票上線後的第1個上班日，通勤族進出情況值得觀察，桃園捷運公司將繃緊神經謹慎以待。

為配合1200基北北桃定期票實施，桃園捷運公司從今天開始到7月7日止，將派專人於上午7點到9點、下午5點到7點，載運量較大的9處車站，包含A1台北車站、A2三重站、A3新北產業園區站、A7體育大學站、A8長庚醫院站、A9林口站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站，協助持有1200定期票乘客熟悉進出車站動線引導走專用通道，避免乘客無法享有1200定期票的優惠。

另外，自7月3日起到7月7日止，在8處車站（A1台北車站、A3新北產業園區站、A7體育大學站、A8長庚醫院站、A9林口站、A12第一航廈站、A13第二航廈站、A21環北站）詢問處旁開辦駐點專責櫃台，受理桃園捷運公司販售的定期票的退票工作，受理時間為下午1點到9點，方便通勤族親臨辦理。