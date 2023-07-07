瑞穎董事長陳柏峰五月股東會已預告，瑞穎瑞穎營運已看到春燕，客戶開始下年度長單，部分訂單最長交期看到12月，預估全年營運會呈現先蹲後跳，期望今年業績可回到2021年的8、9成。

瑞穎6月營收0.98億元，月增8.88％、年減幅43.91％，連續第二個月營收呈月增，擺脫年初業績低盪的氛圍。第二季營收2.61億元，較第一季成長12.27％；上半年營收4.93億元，較去年同期衰退幅度縮減為51.34％。

瑞穎表示，瑞穎6月營收優於5月，下半年營運可以樂觀期待。