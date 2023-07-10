全家指出，綜觀6月整體業績表現亮眼，主要受惠於持續展店，鮮食、飲品、冰品等差異化品類全面大幅成長，且活用線上線下OMO多渠道滿足顧客多元化需求。
全家便利商店表示，隨著高溫持續，夏季指數型的商品進入旺季，包括霜淇淋品牌Fami!ce成功創造話題，並進而創造出翻倍業績。而Let’s cafe與私品茶現調飲品，新口味亦帶動相關業績年增超過三成，其他消暑型的冷藏飲料、冰品、啤酒、酷繽沙也隨溫度攀升而銷售暢旺。
且瞄準夏季開胃輕食需求，飯糰、壽司、三明治、冷麵等品類成長力道繼續強勁，平均年增超過兩成，其中六月獨家與王品麻辣鍋品牌「青花驕」合作，推出數10款椒香微辣口味的點心小吃，亦帶動整體熟食區年增超過三成。
展望7月營運，進入便利商店通路傳統旺季。暑假觀光出遊熱潮帶動人潮推動整體需求之餘，將以多元化與話題聯名新品、話題行銷、虛實融合的購物管道加以對應，皆可望持續挹注業績動能。
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