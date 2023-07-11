2023台北國際夏季旅展7月14日將於世貿一館登場，搶攻暑假出遊商機，老爺酒店集團線上旅展同步於14日中午12點線上開賣，旗下飯店推出16款住宿及餐券商品應戰，標榜一次滿足全家出遊、好友聚餐等不同需求。

台中大毅老爺與台南老爺「雙城聯賣住宿券」每套6,999元起，持券均可入住四人家庭客房，不論是家庭或學生出遊，盡享舒適大空間。台北老爺主打「城市逍遙遊住宿券」雙人4,788元起，暑假再享房型升等及1位兒童免費入住。知本老爺則推出6,200元「夏遊台東雙人住宿券」含早餐再加贈抵用金。礁溪老爺搭配得天露營體驗的「三天兩夜樂活假期」，含早餐及晚餐只要16,999元起，北投老爺「景緻客房沁夏住宿券」雙人住宿送點心組5,999元起。

針對喜愛美食的饕客，老爺此次推出5款餐券，包含首次亮相的礁溪老爺岩波庭無菜單料理、北投老爺PURE歐式餐廳英式下午茶、台北老爺自助式下午茶及新竹老爺暑假限定券，最低只要700元起。

搶攻暑假出遊商機，深受年輕族群喜愛的台中大毅老爺與台南老爺聯手推出旅展獨家商品「雙城聯賣住宿券」，四人同行入住家庭客房，每晚只要3,499元起。指定期間入住，台中大毅老爺再加碼300元ZEBRA餐廳抵用券，台南老爺則贈送回甘美式咖啡兩杯。台北老爺推出雙人入住含早餐只要4,788元起，8月前再享房型升等優惠及1位未滿12歲兒童免費入住，適合親子家庭旅遊。新竹老爺則祭出雙人2,999元住宿券，12月底前使用兩張還可升等家庭客房。

針對規劃暑假後出遊的情侶、夫妻，老爺旅展首推票券效期延至10月底的奢華溫泉酒店住宿券。台東知本老爺推出雙人住宿含早餐6,200元起，加贈微光集商圈抵用金300元及來回接駁服務，指定期間入住再享小旺日不加價。想一次體驗兩種不同的度假模式，礁溪老爺限量販售三天兩夜樂活假期，入住一晚五星酒店，送一晚露營體驗，含早餐及晚餐只要16,999元起。而城市輕旅行首選，北投老爺景緻客房雙人住宿券5,999元起，含半自助式早餐2客及品LOUNGE沁夏點心組，適合工作忙碌，想短暫出遊放空的都會上班族。

入住度假飯店也能體驗頂級的日法料理，礁溪老爺本次旅展首次推出岩波庭餐廳「午間湯饗1日遊」，享用全新岩波庭無菜單午餐料理1客及野天露天風呂體驗1次，每張只要2,099元起。嶄新升級的岩波庭餐廳，由擁有近30年日本料理經驗，榮獲台灣百大名廚的黃欽洲（阿洲師）領軍，以日式揉合法式的創新料理手法，不定期提供像是黑鮪魚、干貝、海膽、明蝦和季節現流漁獲等頂級海鮮，讓老饕們每次蒞臨都有全新驚喜，展場每日限量50套，售完為止。

北投老爺則推出「PURE歐式餐廳1,299元餐飲券」，持券可享用主廚全新設計價值1,580元+10%的雙人英式下午茶套餐，套餐內含伯爵茶泡芙、提拉米蘇、燻雞鮮蔬可頌及酪梨藍鑽蟹等12項鹹甜小點，搭配TWININGS唐寧英國皇室御用茶。持券也可選擇價值1,600元+10%的純粹套餐乙客，平日用餐再享單人沐泉療中心泡湯乙次。

台北老爺「Le Cafe咖啡廳雙人平日下午茶券」，每張1388元起，換算下來每位694元就能大啖百匯佳餚。新竹老爺「Le Cafe咖啡廳餐平日單人午/晚餐券」每張700元起，持1張券亦選擇烘焙坊兌換指定品項1,000元商品，等同7折優惠；持2張券則可選擇明宮廳烤鴨二吃。位於南港軟體園區的南港老爺，「Soft Kitchen單人餐券」每張780元起，9月底前用餐免費升級980元+10%套餐。