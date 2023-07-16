「法式香煎鮭魚」套餐特選北大西洋鮭魚，無過多調味，吃得到鮭魚最鮮甜的美味。（神旺商務酒店提供）

「海陸饗宴」套餐選用美國沙朗牛排及肉質細緻的鱸魚，以綜合香料醃製後乾煎，海陸雙味CP值高。（神旺商務酒店提供）

「銀柏廳」以歐美氛圍打造，用餐氣氛雅緻，空間寬敞。（神旺商務酒店提供）

疫後第一個父親節和七夕情人節即將到來，「神旺商務酒店」推出年全新的特選套餐並祭出一系列餐飲優惠搶攻節慶商機。位在館內2樓的「銀柏廳」8月1日起推出為期1個月的「霸氣食光」餐飲活動，原價780元加1成的「黑松露雞腿排」，不限平假日，兩人同行，每人只要583元，相當於原價68折優惠即可品嚐沙拉、湯品、精緻餐包、主餐、水果甜點及飲品，讓民眾用不貴的價錢好好安太座和討好老爸。

趕搭8月父親節和七夕情人節的餐飲熱潮，「銀柏廳」全新「銀柏廳特選套餐」，首推義式「黑松露雞腿排」套餐，嚴選台灣在地雞腿，以百里香、白酒等秘製香料醃製一天後，將雞腿煎至金黃酥脆，再以中溫烤製12分鐘，最後佐上義大利進口松露醬；軟嫩多汁的雞腿排，搭配濃郁的松露醬，滋味強烈中帶有一股高雅迷人氣息，令人難忘。

另一道「法式香煎鮭魚」套餐，特選北大西洋鮭魚，以蒔蘿、茵陳蒿醃製，並以法式手法烹調，無過多調味，能品嘗到鮭魚豐富的油脂；配上主廚特製季節時蔬，海味豐富清甜，清爽不膩口。而超值必點的「海陸饗宴」套餐，選用美國沙朗切成骰子狀方便食用，醃製後煎至七分熟，搭配主廚特製紅酒醬，肉質軟嫩適中、甫入口散發淡淡紅酒香氣；海鮮部分則是以肉質細緻的鱸魚入菜，經綜合香料醃製後乾煎，新鮮的食材與特製醃料完美呼應，讓饕客品嚐最原始的鮮味。

「銀柏廳」此次推出全新歐式套餐饗宴，搭配雙節慶的「霸氣食光」活動，8月1日至31日止，兩人以上同行即享68折優惠；可享有前菜田園火腿堅果沙拉、法式經典蘑菇濃湯、「普諾烘焙坊」特製香酥核桃包、主餐三擇二、水果甜點及餐廳特選飲品，需提前訂位。

「神旺商務酒店」位於南京東路與林森北路商圈，交通便利，館藏擁有逾150件美術作品，館內2樓的「銀柏廳」以歐美氛圍打造，與館藏珍貴的藝術品互相搭配，帶有復古風格的暖色系家俱，不論是過節、周年紀念約會或姊妹下午茶聚會，都頗為適合。

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