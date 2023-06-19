築間餐飲集團旗下網路人氣TOP1個人燒肉品牌「燒肉Smile」，全台第18家分店選址於台北市信義商圈，緊鄰遠東台北SOGO、鄰近捷運藍線忠孝復興站及忠孝敦化站。築間餐飲集團表示，台北市的第1家分店「燒肉Smile」忠孝店於2020年8月份正式營運迄今持續受到消費者喜愛成為網路人氣燒肉名店，趁著這股氣勢，決定在距離10分鐘路程的忠孝東路四段再開信義商圈的第2家分店，也是全台的第18家分店。

另外，燒肉Smile也預計在年底之前開出內湖區的第1家分店。除此之外，今年也預計在台中及嘉義再開出4家分店，燒肉Smile全台總門店預估達到22家分店，持續佈局個人燒肉事業版圖。

「燒肉Smile」大安忠孝店，共有66個座位，規劃單人、2-4人及6人座位，專屬個人烤爐座位設計，即使是一個人也能輕鬆開烤。除了看好個人燒肉商機外，更看準了宵夜市場的商機。營業時間從上午11點一直營業到凌晨4點，連續17小時不打烊，為的就是提供顧客彈性用餐時間選擇，最特別的是即使是一個人也可以輕鬆享受大啖燒肉。為了歡慶燒肉Smile大安忠孝店開幕，推出開幕限定活動，6/22~6/24凡於店內點用任一套餐，即可參加刮刮樂活動，有機會獲得「帝王蟹腳」、「A5和牛」、「伊比利豚」等祭出1,000份獎項。

一人吃燒肉，即刻開夯！「燒肉Smile」主打個人式燒肉套餐，除了嚴選肉品外，每份套餐均附越光米飯獨家海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，自助吧則提供還有多款野菜沙拉及飲料自助無限放題，套餐只要單人消費滿500元，即可免費將越光米飯，升級為「蔥花玉子拌飯」或「蔥油拌飯」。

燒肉Smile推出多達25款套餐供選擇，其中「特選A5和牛」套餐，不到仟元就可以輕鬆品嚐，A5和牛選用來自日本山形縣、宮城縣仙台市、及北海道知床的和牛，油花如大理石紋般的漂亮且口感滑順、肉汁飽滿濃郁牛油香氣，濃郁牛油香氣略帶奶油香口感細緻；針對宵夜時段特別推出「Smile夜食套餐」，供應時段為每日晚上10過後。套餐均附越光米飯及海老味噌湯，配菜及醬料部份則有韓式泡菜、秘製椒鹽蔥鹽、秘製燒肉醬及七味粉，主餐提供了厚切板腱牛排、伊比利豚、現流雞腿肉、北寄貝、鮮蝦及驢魚菲力，海陸雙饗六款食材一次滿足。

開幕期間凡於該門店消費，打卡分享或評論五星（IG/FB/GOOGLE擇一），即享優惠加價購「89元蟹膏生干貝」、「79元巨無霸草蝦」或「50元厚切板腱牛排、梅花豚排、軟絲、鱸魚菲力」（四選一），通通只要銅板價，要讓消費者爽吃到凌晨4點。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，今年度的展店計畫目標集團全品牌預估將達到200家。今年預計將再推出預3~4個全新品牌，分別是以麻辣火鍋為主的鍋物品牌、近期討論度非常高的酸菜魚及兩個主打韓式烤肉的品牌等。築間餐飲集團2023年1至5月營業額為24.6億元，年增率49.53%，再創營收新高，突顯見餐飲市場熱度不減，逐年成長，對於餐飲市場仍抱持高度信心。