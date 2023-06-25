胡瓜女兒小禎（胡盈禎）出道後在許多綜藝節目累積主持經驗，承接爸爸的衣缽，如今也是一個獨當一面的主持人，時常在節目或社群平台上分享生活，近日她談到有次幫媽媽訂了餐廳慶生，沒想到餐廳諸多規定還要他們慶生唱生日歌唱小聲一點，讓小禎傻眼：「氣死了」。

小禎日前在節目《今晚開讚吧》上透露曾去一間高級日式料理店慶生，當時是她媽媽生日，小禎用電子郵件與餐廳溝通，一開始就說明聚餐是為了慶生包場，會自己帶蛋糕，希望能借餐廳的冰箱冰一下，但對方表示餐廳禁帶外食，接著小禎詢問對方「那還是這樣子，我就不帶蛋糕，因為現在有些好一點的餐廳他會幫你一塊蛋糕畫Happy birthday」，對方則打槍也沒有這種服務，最後小禎只能協商希望帶蛋糕到餐廳拍照，不會切也不會吃，餐廳員工才同意，還說如果唱生日快樂歌需要唱小聲一點，這讓她超傻眼。

小禎在《今晚開讚吧》曝包場慶生卻被餐廳要求唱生日歌小聲一點。（圖／今晚開讚吧YouTube，授權使用）

（來源／影片取自今晚開讚吧YouTube，如遭刪除請見諒。）

小禎後續還有跟餐廳員工溝通菜色、賓客的過敏食材等問題，沒想到對方卻一直重申蛋糕不能拿出來，讓小禎抓狂怒喊「你有事嗎？你們老闆是被蛋糕咬過是不是啊？」而且餐廳還是有星級的高檔餐廳，小禎也提到已經告知壽星是誰，通常餐廳應該會從壽星先開始上菜，但主廚堅持自己的上菜順序，讓小禎媽媽成為最後一個上菜的人，就算友人佩甄提醒餐廳員工也不為所動，羅時豐聽完也說「怎麼這麼死腦筋」，小禎氣炸認同「超級死腦筋」。