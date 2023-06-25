藝人NONO（陳宣裕）遭網紅小紅老師指控性騷甚至侵犯其他女性，對此，NONO起初以「沒印象」回應，讓小紅老師不忍了，決定召開記者會揭發他的所有惡行，最後NONO才改口認錯，並宣布停止演藝工作，引起外界譁然，而他與老婆朱海君過去上節目片段也被挖出。

朱海君和NONO於2021年曾一起上節目《綜藝大熱門》，當時朱海君表示，老公「身體比他的嘴巴還要來得誠實」，可說是刀子嘴豆腐心，接著被未及是否懷疑過老公有隱瞞秘密時，她坦言，不知道丈夫的存款總額「我每個月還要跟會計請款、請家用，連1萬塊都要寫明細」之後朱海君好奇詢問NONO婚前交往過幾位女友，對此，NONO回應「7個」，讓朱海君當場生氣打臉「你跟我說3個」明顯前後說法不一。

此外，朱海君還問NONO是否有對她的閨密起過色心，而NONO直言沒有，並解釋「她的閨密黃小柔、張棋惠、庹宗康的太太、康康的太太，都是這種的，有啦有一個比較艷麗的，彩樺姐！這要起什麼色心！」

然而，#MeeToo事件爆發後，NONO發聲明「停止演藝工作，誠心深刻反省」，朱海君僅透過經紀人表示：「目前回應就像NONO寫得那樣」而許多網友對此感到不滿，除出征男方的臉書，也洗版朱海君的社群，如今朱海君已限制臉書的留言功能， NONO也關閉IG；不過朱海君的工作似乎不受影響，幾乎每周都有商演、電視通告，而經紀人也證實朱海君不會同步停工。

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