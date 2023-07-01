藝人NONO捲性騷事件，「小紅老師」甚至PO出NONO陳宣裕犯罪懶人包，並於30日下午到台北地檢正式提告，讓一切進入司法程序。對此，名律師林智群在臉書預言NONO下場，指秦偉是模板，當有20幾案時「很難全部過關」。

回顧秦偉事件，2016年女造型師指控，2010年7月秦偉邀她到北市信義區的住處做造型，在她到房間挑衣服時將她壓制在床上，儘管女方堅決抵抗拒絕，他卻說「不要就是要」加以性侵；之後又有一名女編劇跳出來控訴，到秦偉家討論劇本時被脫褲性侵；更有女粉絲出面說秦偉利用臉書訊息，誘騙她回家性侵。

檢方調查後確認，共有8名女子遭秦偉性侵，其中2人未成年，年紀最小僅14歲。一、二審均認定秦偉性侵3名被害人，各判刑4年、合併執行8年；全案上訴到最高法院後，最終於2021年3月做出裁定，判秦偉應執行有期徒刑7年8個月。目前秦偉仍在服刑中。

不少網友在律師林智群貼文下留言，「二三個人還能說是感情糾紛，雙位數以上就有爭議了」、「加上‘’一罪一罰‘’，他慘了，但活該」、「這些人都不應該被放過，因為被害人是永遠過不去的，法官聽到了嗎」、「進去深造跟豆導學拍電影，也算是昇華...」、「這樣他可以進去比大小」。

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