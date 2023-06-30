網紅「小紅老師」今(30日)赴北檢正式提告藝人NONO（陳宣裕），她表示等下會將近25位的受害者名單提供給檢方，但她沒有委託書，自己只是第一棒，明天起其他的受害者也會陸續到北檢個別提告，至於目前手上有什麼證據？小紅老師靜默了好幾秒，簡單表示，其實她被NONO騷擾的時候，是有人在旁邊目擊的。

小紅老師說，其實在她被性騷擾的時候其實是有人看到的，有些事情在媒體上她不能講太多，而目擊者跟她已經13年沒聯絡，因為看到記者會，目擊者嚇到哭了便打電話關心她，說：「我沒想到妳忍那麼久，我也沒想到妳這麼勇敢，妳準備好了嗎？」聽到此，讓小紅老師當場潰堤大哭。

【LIVE直播】NONO死不承認！小紅老師火大赴北檢提告最新回應｜2023.06.30

小紅老師坦言她以為自己沒事了，但被這位朋友的一句話點醒戳開了過去的傷口，對方也願意當她的人證。至於被網友質疑被碰當下為何不叫不求救？她認為這件事跟大牙或演藝圈其他事件有點像，她們當時都是新人，演藝圈學長學弟制很嚴重，那時礙於身分是無法報警的，而她自己會控告NONO的罪名是性侵未遂、強制猥褻。

小紅老師老師表示，是這近25位受害者的鼓勵，她才決定站出打這場「大家都覺得我們不會贏的仗」，這幾天她都在回想過去的事情，很多細節都不記得了，但永遠記得當時害怕的情緒。而目前小紅老師也透露暫時沒有委任律師，打算自己處理。

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