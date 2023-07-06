知名藝人李玟深受憂鬱症所苦，7月2日在家中輕生，享年48歲，震驚社會。心理師擔憂，因公眾人物與一般民眾的心理連結強烈，輕生新聞恐引起模仿效應，情緒敏感度高的脆弱族群可能出現內在狀態的失落，親友們需在此時「hold住他一下」。若身邊有憂鬱者，此時更應主動關心，先向對方揭露自己的感受，再順勢邀請對方多說一點，讓對方的情緒能有出口，一起走過動盪的時間點。

諮商心理師公會全聯會理事羅惠群指出，李玟個人的狀態本身就容易引發自我傷害的意念，而輕生的新聞可能會讓原本就有風險的人感到失落、悲傷，甚至步上自我傷害的後塵。專家對於相關的新聞報導，都會希望避免描述輕生細節，並要求加註警語和自殺防治專線，然而即便如此，大家還是會擔心引發模仿效應。

羅惠群表示，螢光幕前的人物與一般民眾的心理連結較強，新聞事件發生後，若身邊有憂鬱、有過輕生意念的親友，都應該主動去關心，幫助他們抒發新聞帶來的情緒。他建議先向對方揭露自己的感受，例如覺得很震驚、難過等，再順勢邀請對方多說一點，營造對話的空間，讓對方的情緒有個出口，「hold住他一下，陪他一起走過動盪的時間點」。

發掘親友的輕生前兆並不容易，但羅惠群點出幾個常見的例子，一些人會告知身邊的人自己有輕生計畫、想死等，或是在社群平台發表灰暗的語句、開始分送物品、交代後事，但也有可能完全沒有任何前兆。他特別提醒，千萬不要以為「想輕生」都只是對方說說、以為對方不會做，寧願嚴謹地看待這些訊息，也不要放過任何挽救的可能性。

羅惠群建議，如為憂鬱症患者，或曾有過自我傷害意念者，在出現名人輕生的新聞時，應緊急回診，或回頭找心理師諮商。親友方面，儘量要「多聽、少說」，當自己不確定哪些話該說、哪些話不該說時，就邀請對方多說一點，切記不要做出任何個人的評論，以免造成情緒的干擾，也不要以病症來責備對方。

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