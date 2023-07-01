NONO（陳宣裕）遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，小紅老師6月30日到台北地檢署按鈴控告他涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，老婆朱海君則神隱多時，在6月29日首度現身商演，還唱到哽咽、轉身拭淚，傳出她會照常演出是因為酬勞高達6位數，而靠副業在撐的NONO，月收入也被起底。

NONO遭提告性侵，朱海君始終力挺，神隱多時的她，在6月29日首度現身台中商演，獻唱3首情歌，還唱到哽咽、轉身拭淚，不過她仍敬業完成演出，朱海君唱完就快閃離場，沒有多做停留。根據《TVBS》報導，傳出朱海君會照常演出是因為酬勞有10至20萬。

NONO陷性侵疑雲 朱海君首現身唱一半轉身拭淚

而NONO目前只在臉書宣布：「停止演藝工作，誠心深刻反省」，未向受害者道歉，遭批沒誠意，NONO演藝工作喊卡，只靠副業在撐，不過他副業版圖不小，過去靠艋舺雞排月入5000萬外，他還投資炸物、手搖、保健食品、美式餐廳，還有美髮業，從吃的到用的都有，不過手搖和美食餐廳已經倒閉，其中炸物「虎霸炸物」在事件爆發後就發聲明，宣布：「即刻起，與藝人NONO暫停品牌合作計畫。2023.06.21特此聲明，謝謝」。

網紅「小紅老師」前往台北地檢署正式遞狀對NONO提告，小紅老師受訪時表示，今天會走到這一步，就是因為NONO不道歉，受害者才會聯合起來打一場覺得不會贏的戰，要「送他去關」。（圖／中時資料照）

針對「小紅老師」昨到台北地檢署按鈴控告NONO涉嫌性侵、性侵未遂、強制猥褻、性騷擾、性侵未成年少女等罪，對此，NONO、朱海君夫妻的經紀人昨回應：「那就交由司法調查。」

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