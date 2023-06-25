男星炎亞綸遭前男友耀樂指控，稱遭強迫發生關係並在未成年時拍攝私密片，結果還遭外流令他感到痛苦，炎亞綸發文承認兩人關係，不過耀樂仍不接受，堅持召開記者會，本來要說明事件，沒想到炎亞綸公開現身道歉，讓耀樂瞬間情緒崩潰，近日有週刊報導耀樂媽媽表示要對炎亞綸提起告訴，對此耀樂也回應了。

根據《鏡週刊》報導，耀樂媽媽在端午期間上警局對炎亞綸提告，表示能告的都要告。但耀樂本人卻在社群平台以限時動態黑底白字回應「家裡並沒有任何人接受媒體採訪」，打臉《鏡週刊》報導，而他也透露已到案說明「一切靜待司法調查」。

耀樂表示家裡沒有人接受採訪。（圖／耀樂facebook）

炎亞綸離開耀樂記者會後流淚表示：「絕對沒有做任何強迫意願的事情。」堅稱絕對沒有偷拍，被問到可能涉及法律刑責，他則說「後續有任何問題我都會負責任。」而耀樂在記者會上表示外流影片讓他遭受同儕異樣的目光，因承受不住休學，直到最近才提起勇氣站出來。

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