藝人炎亞綸近日被舊愛耀樂指控偷拍私密影片、強迫發生親密關係，對此他否認所有指控，仍止不住外界討論；最近就被挖出飛輪海時期與汪東城上節目的影片，那時主持人大、小S問：「喜歡哪一型的女生或男生？」，炎亞綸回答：「安潔莉娜裘莉」，並表示嘴唇很性感，讓一旁的唐禹哲立刻指著汪東城說：「那就是他」，後來唐禹哲卻靠汪東城很近，顯得非常親密，炎亞綸的反應也曝光了。

製作單位當年要求炎亞綸、汪東城及唐禹哲在白板寫下「三人誰最會放電？」，結果汪東城寫炎亞綸、唐禹哲寫汪東城、炎亞綸則寫三人，對此，炎亞綸解釋汪東城是用嘴巴放電，強調：「他的嘴唇非常地性感」，同時大力誇讚：「男版安潔莉娜裘莉的那種。」

隨後，大、小S問炎亞綸喜歡哪種類型的女生？炎亞綸回覆：「安潔莉娜裘莉，她超性感的」，大S說：「你喜歡這麼辣的女生」，小S也驚呼：「你要那種野性的」，炎亞綸隨即附和，並表示：「她的嘴唇是最性感的」，唐禹哲則立刻指著汪東城說：「那就大東啊」，引起現場其他人起鬨，要兩人親親。

見此，汪東城擺出帥氣姿勢，眼神還會放電，當時常被粉絲幻想跟汪東城組CP的唐禹哲則問：「所以你要橫刀奪愛嗎？」，炎亞綸急忙否認，接下來，唐禹哲還原《終極一班》的衝突橋段，拉住汪東城的衣領，湊近叫他的角色名字，炎亞綸則在一旁呵呵笑，大S看完笑著說：「哪裡有人在演狠的戲，像是在接吻，難怪你們會被傳成一對」，小S則補了一句：「怎麼看怎麼配。」

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