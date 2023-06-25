全家「柑橘香草滿餡麵包」包裹新竹寶山柑橘調製的柑橘蒟蒻餡混搭香草奶霜，風味酸甜清爽，42元。（全家提供）

7-11星級饗宴「頌丹樂-泰式打拋豬麵包」42元、「頌丹樂-泰式烤雞厚土司」89元。（7-11提供）

萊爾富Hi Cafe新品「梅子冰沙」，27日前享嘗鮮優惠價49元。（萊爾富提供）

OKCAFE開工當天推大杯莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送一。（OKmart提供）

連假轉眼結束，迅速為身體充電的咖啡自然成為開工救贖。超商觀察往常開工，現煮咖啡最少能帶動業績3成，便祭出咖啡多杯組合促銷，同時推適合早餐時段搭咖啡享用的麵包、飯糰折價，順勢帶動鮮食銷量；另外，風味飲料是上班族下午茶時段最愛揪團的品項，水果風味咖啡、梅子冰沙等自然也有嘗鮮好康，預期推升相關類別業績1成以上。

OKmart觀察，現煮咖啡、麵包類是開工首日最常熱銷品項，於是將兩者結合玩搭餐促銷，26日當天，OKCAFE大杯莊園級美式／拿鐵，不限冰熱，享同品項買二送一；此外，也推49元與59元咖啡搭麵包組合價，包括雙倍濃厚巧克力麵包等，最高現省26元。

酸甜水果風味最能刺激夏季食慾，全家攜客家委員會打造一系列美味，包含把Let’s Cafe混合東勢椪柑鮮榨原汁的「冰椪柑氣泡美式」，27日前會員嘗鮮價69元，還有果香清新、香草奶霜提升豐富度的「柑橘香草滿餡麵包」，27日前搭指定飲品只要59元；另即起至30日的每周一，會員APP隨買跨店取可享大杯單品咖啡，同品項2杯119元優惠。

不只水果開胃，酸辣食物同樣輕鬆俘虜味蕾，7-11分析，尤其年輕客群更愛挑戰異國料理，今年泰式風味鮮食的業績就較去年同期呈現倍數成長，於是「星級饗宴」近期再推與米其林一星餐廳「頌丹樂」一同合作的鹹香「泰式打拋豬麵包」，提供早餐新選擇，另有「泰式辣炒豬肉飯糰」，打拋醬自泰國進口，口味道地，即起OPEN POINT會員可用1點數加29元購入。26日前也有CITY PEARL黑糖珍珠撞奶、CITY PRIMA大杯精品美式等任選買2送1。

萊爾富26、27日Hi Café大杯美式買8送5、大杯拿鐵則是買8送4，最高現省225元，另推Hi Cafe冰沙新品「梅子冰沙」，酸甜沁涼，被網友稱讚像是冰沙版的酸梅湯，27日前享優惠價49元。