「LITEON+新創平台」致力提供新創團隊多元的機會與豐富資源。其中「LITEON+」的加號「+」代表的是包容與融合，並具有1+1大於2的綜效。「LITEON+」的識別（logo）由兩個箭頭所組成，象徵不同方向碰撞而產生的新想法與行動。當轉動加號「+」，將形成乘「x」號，意味著「加乘」效果，最後激發出無限可能，期許為光寶與新創團隊創造新契機，實現共好共贏的目標。

光寶科技董事長宋明峰表示，創業的旅程中充滿了挑戰與未知，光寶希望能借助光寶的企業經驗以及完整的產業生態系，協助新創團隊突破框架、加速實現夢想的步伐。這將是一個動態、共同有機成長的過程，光寶事業單位在與外部新創相互促進的過程中，在不同的思維的激盪下，能夠產生更多新想法與商業模式，為光寶、新創團隊彼此發展帶來加乘效果，甚至激發出無限的可能。

光寶指出，此次首度徵選新創團隊順利獲選者除了可與光寶緊密合作之外，平台將根據不同需求，引導團隊探索與光寶短、中、長期合作機會和夥伴關係。「LITEON+新創平台」將為不同階段的新創團隊提供相應的支援和協助，包括全面的訓練、與光寶相關部門進行概念驗證（PoC）的合作，甚至獲取光寶和供應鏈、合作夥伴的投資的機會。此外，光寶主管亦將分享經驗、提供商業模式的建議，以減少新創團隊摸索的成本和時間。

此外，「LITEON+新創平台」亦將於內湖總部提供全新的創意共同工作空間，第一期計畫將由與Mosaic Venture Lab（宇斻管理顧問公司）共同攜手主持，為入選的新創團隊打造一系列培訓課程、研討會、拓展人脈圈、Demo Day等活動，讓新創順利在為期6個月的計畫中快速成長，並達成階段性目標。Mosaic Venture Lab成立於2011年，是一家專門尋找、驗證和推動未來創新技術的公司，合作對象包含跨國企業如Volkswagen、Audi 與Continental AG，涉足領域包括電氣化、人工智慧、可持續發展等領域。