看好台灣車市，台灣本田今日宣布全新世代all-new CR-V，各車型預接單售價為VTi-S 108萬元、S 118萬元、Prestige 128萬元。All-new CR-V以顛覆性的設計思維擄獲全球車壇目光，並承襲歷代優異基礎、超越標竿再進化為訴求，塑造「完備安全科技」、「優雅質感座艙」、「跨級距百變空間」、「強悍動力性能」四大絕對優勢，全面展現all-new CR-V的卓越商品實力與領袖風範。

台灣本田表示，All-new CR-V全車系搭載全新進化Honda SENSING智慧安全主動防護系統與10具SRS輔助氣囊，並首次導入Honda CONNECT先進智慧聯網系統(S ／ Prestige)，外觀以動感大器設計語彙，塑造嶄新風貌，車室佈局秉持MM思想(Man Maximum Machine Minimum)設計理念，打造跨級距百變空間及質感內裝，最高等級Prestige車型更擁有「MVCS環景影像輔助系統」、「BOSE高級音響系統 附12具揚聲器(含重低音)」、「全景式電動天窗」、「10.2吋道路環境虛擬實境顯示的彩色液晶儀表」等先進科技配備，帶給駕乘者優雅從容與科技便利兼具的非凡體驗。

All-new CR-V搭載進化版1.5-liter direct-injected 4-Cylinder DOHC VTEC® Turbo引擎，在降低引擎振動與提升聲浪品質的同時，創造193PS大馬力與24.8kg-m ／ 1800~5000 rpm低轉速大扭力的輕快加速感，另配置優化版CVT無段變速箱提升靜肅性；並實現15.0km／L (VTi-S ／ S)、14.7km／L (Prestige)的絕佳油耗。

All-new CR-V車身採用ACE鋼骨結構並提升車體與底盤剛性及抗扭曲表現，且搭載ARD振幅反應避震器，締造市區與高速線性穩定巡航、人車一體舒適操控感；另透過防火牆與引擎支架的強化、輪拱及車底板隔音材質的增加、更進化的ANC主動式噪音抑制系統等，有效消弭車室噪音，靜享愜意質感生活。