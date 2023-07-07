在業外投資部分，台驊則有斬獲，投資組合涵蓋海空運、貨代及航太等公司，因為持股成本低，且多為高殖利率型股票，在第二季認列股利收入逾2億元，預計貢獻每股盈餘逾1.5元。第三季除息旺季，更有望認列股利收入逾5億元，預計貢獻每股盈餘3.5元以上。或享有出售後的資本利得收入，均有助於未來發放現金股利之需。

台驊表示，依據美國製造業指數（ISM）製造業廠商庫存持續下滑至44.0（前期為45.8），而終端客戶存貨為46.2（前期51.4），兩者明顯下滑，顯示自上游製造商至下游終端消費市場庫存調整皆展現成果。

再者，6月底美東、美西線SCFI運價指數周漲幅分別為15％、20％，加上馬士基（Maersk）、達飛（CMA）陸續宣佈7月底、8月初前調整西北歐洲線運價，僅管宣示意味大於實際執行，但顯示航商除了嚴格執行空白航班，也不願意長期低價承攬貨運，在庫存水平逐漸正常化與船公司對於運價的表態，皆有助於維持運力供需及運價的穩定效果。

第三季為運輸業傳統旺季，雖然全球經濟仍受通膨、戰爭及地緣政治等影響，但在蘋果新機發表、AI應用商轉、電動車持續增加市佔率等，搭配製造商與零售商為返校潮需求與年底購物旺季重新建立庫存，台驊預估，將帶動海空運下半年產業需求能見度提升，整體營運較上半年回溫。

對此，台驊將整合海空鐵國際運輸，輔以倉儲運輸及供應鏈金融等整合型物流服務，爭取全球供應鏈重組契機及中國龐大的內需消費市場商機。受惠中國大陸新能源車出口增長，增加新能源產業鏈倉儲運輸的需求，台驊集團旗下聯宇達方承接能源車用鋰電池國際大廠內陸物流業務，進入門檻高且承攬量持續增加，有助於集團內貿物流業務成長。