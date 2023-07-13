達美樂表示，依據達美樂與Uber的「全球協議」，Uber Eats至少到2024年都是美國獨家第三方平台。這項合作計畫自今年秋季開始，先於美國4個市場試行，預計年底前將擴及全美，由達美樂和加盟店負責外送。

達美樂過去一直堅持使用自家App、網站和外送司機，不與第三方訂餐公司合作，不過今年4月這家披薩連鎖店曾暗示外送事業出現趨緩。分析師表示，如今改弦易轍，藉由與Uber Eats合作，將有利於擴展新客源。