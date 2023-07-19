宏遠主要提供包括NIKE、LULULEMON、THE NORTH FACE等客戶高科技環保布料及全方位服務。

宏遠預估，今年營運高點將落在第四季，但整體市況受到消費力下降等因素影響，可能要到明年第一季才見到好轉。

為符合淨零碳排及舒適機能趨勢，宏遠今年推出十大亮點產品，包含石墨烯膜貼合產品等高機能紡織品，以及用輪胎回收尼龍等原料製作的綠色紡織品，還有時尚機能紡織品、一體成型無縫衣數位整合等產品。

宏遠表示，公司積極新創的多元低碳、永續環保新產品，已被多家品牌客戶認可、下單，今年下半年就有成果出來。

宏遠美國廠也通過Nike供應商VCA、PQA認證及GRS（Global Recycle Standard） 認證，為宏遠增加全球市場低碳競爭力。

除此之外，宏遠指出，美國廠打入軍用服飾產品市場，美國廠現在稼動率約6到7成，軍用服飾產品目前接單量為每個月出貨50萬公尺，未來會持續放量。市場預期，宏遠高毛利的軍用及制服產品將成為美國廠下半年獲利主力。