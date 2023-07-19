為鼓勵民眾選擇低碳旅遊，花蓮縣環保局力推4大觀光路線，即日起還加碼印製5000張低碳旅遊抵用劵，每張面額100元，完成指定任務，最多可領到200元抵用券，可實質用於指定店家食住行上，鼓勵遊客選擇更友善環境旅遊方式。

環保局表示，今年推出「原鄉森呼吸－chill自然」、「壽豐享生活－chill樂活」、「瑞穗悠閒遊－chill自在」和「洄瀾大陳村－chill人文」4條低碳綠色旅遊行程，以及其他自然生態遊程，景點有大同大禮步道、立川漁場、吉農冰城、北回歸線公園等，其中「洄瀾大陳村」尚在規畫中，預計有野菜學校等美崙區周邊景點，讓環保低碳旅遊不再只是一個口號。

環保局指出，依環保、低碳方向規畫旅遊行程，減少因交通與食宿帶來的環境負荷，維護自然景觀生態。在食衣住行方面，建議民眾搭乘綠色運具、參觀綠色景點、選擇環保餐廳用餐、住宿環保旅宿、參與地方深度體驗等旅遊方式。

環保局表示，即日起只要至指定配合店家消費時，到「碳索你沒來過的花蓮」臉書粉絲頁按讚或分享抵用劵貼文，即可獲得1張低碳抵用劵；再到「花蓮低碳旅遊資訊網（https://hlepb-lowcarbon.easylife.net.tw/）」填寫問卷，立刻加碼再獲得1張，每人限申請1次，完成任務後，即可於太魯閣客運、機車出租店、賞鯨遊程、民宿住宿與餐廳等店家折抵，每人最多可獲得2張，5000張發完為止。