桃園市政府青年事務局為提前宣傳2023年世界客家博覽會，以「山海會客」為主題辦理系列前導宣傳活動，最終場將於7月16日下午在新屋辦理「海客三鐵，夏日新屋吹海風」活動，邀民眾進行海客健走、鐵馬與運石等組隊及闖關活動，認識桃園海線地區特有的石滬及採集文化，完賽者還可參加抽獎，有機會把Dyson風扇帶回家，限額500人開放報名。

青年局表示，山海會客系列活動前已帶領民眾了解中壢的「都會客」客家文化，找到客家人在城市中的故事，再到大溪讓民眾體驗「山客」的神農祭祀文化，最後將以「海客」為主軸來到新屋沿岸。

新屋因為舊時豐沛的漁業產値，造就全台唯一以客家庄主體的漁業文化，其中最具代表性的就是牽罟及石滬文化，因此這次活動將體驗海客摸蛤及海客運石2項親水活動，接觸海洋客家特有的石滬及採集文化，瞭解先民開墾艱辛，也將以健行及騎乘腳踏車方式享受沿海夏日風情。

青年局表示，讓民眾透過海客健走、海客鐵馬及海客運石三鐵活動，認識桃園海線珍貴的歷史資產，此外，報名參與活動並完賽，即可參與現場摸彩，更有20組千元兌換券讓民眾在完賽後可大啖在地海鮮美食。

青年局長侯佳齡說，這次透過山海會客系列活動讓大家在世客博前能有機會在桃園在地深度走讀並認識桃園的都會客、山客及海客文化，這些桃園客家的生活及文化也將在主展館台灣館旁以「後生共下飛」為主題打造客家青年地方創生展區，結合生活策展、好物展售及體驗活動，歡迎大家一起來桃園作客。

侯佳齡提醒，7月16日「海客三鐵，夏日新屋吹海風」活動請至（https://www.surveycake.com/s/NLqLM）網頁報名，報名至7月12日截止，或至臉書搜尋「桃園市政府青年事務局」或「串客派對-後生共下飛」粉絲專頁查詢相關資訊。