前期衛星影像。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

後期衛星影像。（水務局提供／蔡依珍桃園傳真）

除了農地違建，水利地也常遭違規整地蓋房當建地，但幅員遼闊，巡防人力難負荷，桃園市水務局借重科技，2018年起建立衛星影像變異分析，每月1次比對前後期影像開罰，裁罰件數從2021年180件腰斬到去年91件，今年也已查獲19件，每件開罰6至30萬元不等，杜絕違規。

水務局水利行政科長葛其民表示，水利用地和農地一樣，不時遭違規利用，有的只是單純堆積行為、違規農業使用，有的則是開挖整地、鋪設水泥或柏油，甚至新增建物、堆置土石方等，過去多靠民眾檢舉，但因興建中遭圍籬圍起來，等到發現時往往已「長」出新建物，通報違建再拆除惹民怨。

葛其民說，水務局2018年起委外開辦衛星影像變異分析機制，以衛星高解析影像記錄土地狀況，每個月1次大範圍監測，由系統自動化比對前後期影像，提早發現違規，並移給地政局裁處，可依區域計畫法開罰6至30萬元，並得限期停止使用或拆除其地上物恢復原狀，彌補巡防人力的不足。

葛其民指出，分析發現第一時間發現重罰決不寬貸後，違規裁罰件數呈現逐年下降趨勢，2021年有180件，隔年降至91件，今年上半年則累計19件，且過去以私有地為主，近年私有地也已大幅下降，顯見桃園市水利用地等違規監控，已達成效，避免心存僥倖違規。

像是新屋區一處水利用地，日前遭違規興建鐵皮建物，透過衛星影像監測比對，發現違規使用面積達1500平方公尺，移請地政局依區域計畫開罰6萬元，並要求違規人自主拆除，透過強制手段，達到保護水利用地的目的。