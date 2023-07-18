桃園市大園區一名52歲潘姓男子，今凌晨與朋友到小吃店喝酒聊天，走路返家途中因不勝酒力，整個人「大字形」躺在路邊，巡邏員警見狀上前關心，經與其家屬聯繫後才將他護送返家。

大園警分局大園派出所警員蘇柏魁、鄭鈞，今日凌晨3時許，巡邏行經國際路與民生路口，發現有人躺在大馬路邊，由於當時正值深夜視線不佳，員警擔心男子的安危隨即上前查看，但男子渾身酒氣叫也叫不醒，員警便撿起散落其身旁的皮夾和手機，順利查到他的身分及家屬電話。

員警與潘男兒子聯繫，但他因正在上班無法前來接人，並表示父親的住處就在不遠的大觀路上，請警方幫忙送父親回家。此時潘男聽到電話中兒子的聲音，總算有所反應，迷迷糊糊地抬起頭向警方詢問自己身在何處。

經員警告知事情原委後，潘男對於自己的酒後失態行為感到不好意思，頻向員警致歉。員警將潘男送回家後，也再三叮嚀潘男喝酒後應請親友接送或搭乘計程車，切勿在漆黑的夜裡自行返家，以免發生危險。

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