桃園市楊梅警分局12日凌晨1時許接獲一名心急如焚許姓媽媽報案稱，因其患有思覺失調、憂鬱症身心障礙的31歲女兒病情復發，突然騎乘機車外出離家未歸不知去向，撥打手機均無法連繫，擔憂發生意外，因此請求警方協助，家人也在臉書社群上發文及照片尋人。

楊梅警分局獲報後，除馬上通報線上巡邏人員積極協尋外，並鍥而不捨撥打該協尋人口電話終至接聽，但該女子無法正常言語，警方立即再透過手機定位發現，最後位置在苗栗縣通霄鎮轄區，便火速通報通霄分局，由該分局線上巡邏警員加強道路搜尋。

所幸於3時許在通霄鎮台一線縱貫路旁順利尋獲該女子，並由家人保護帶回就醫。許媽媽也對警方能以家屬的同理心全力以赴聯手合作，2小時就順利找到遠在60公里外失蹤的女兒，表達萬分感謝之意。

楊梅警方也呼籲，家中若有走失之虞的身心障礙或失智高齡長者，應隨時留意動向，並可向戶籍所在地區公所社會課申請「預防走失愛的手鍊」，因警方調查發現，有配戴愛的手鍊的民眾在走失時，被警察或其他熱心民眾尋獲的比例可高達百分之百，以免發生憾事。